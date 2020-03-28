ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا في ألمانيا إلى أكثر من 54 ألف حالة

برلين - (د ب أ)

بلغ عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد، المسجلين رسميًا في ألمانياـ حتى مساء اليوم السبت 54200 شخص.

جاء ذلك في إحصاء أعدته وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) وفقا لما تسجله الولايات الألمانية من إصابات على أراضيها كل منها على حدة.

وسجلت ولاية شمال الراين ويستفاليا شمال غربي البلاد أكبر عدد للإصابات داخل ولاية واحدة حيث وصل عدد المصابين فيها بالعدوى إلى 12744 شخصا وبلغ عدد الوفايات فيها 105 حالة، تليها ولاية بافاريا جنوب شرقي البلاد بما مجموعه 11862 إصابة بالعدوى ووفاة 85 شخصا ثم ولاية بادن فورتمبيرج التي بلغ عدد الإصابات فيها 10819 ووفاة 118.

وسجلت ولاية هامبورج أعلى نسبة للإصابة بالمرض في ولاية بعينها بالنسبة لعدد سكانها البالغ 100 ألف نسمة حيث وصلت النسبة اليوم في هامبورج إلى 1ر105%، بينما تصل النسبة في سائر ألمانيا إلى 2ر65%.

توفي حتى الآن بمرض سارس-كوف-2 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء ألمانيا ما لا يقل عن 397 شخصا وفقا للبيانات الرسمية.

توفي عدد من الألمان خارج البلاد بسبب فيروس كورونا منهم اثنان كانا في زيارة إلى مصر وسائح ألماني 67 عامًا، كان في زيارة إلى قبرص، ورابع على جزيرة كريت اليونانية يبلغ من العمر 42 عاما.

وتنشر وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) يوميًا ثلاثة إحصاءات عن عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا وعدد الوفايات نتيجة لهذه العدوى داخل ألمانيا على أساس ما تصدره الولايات الألمانية من إحصاءات رسمية.

وينشر معهد روبرت كوخ مرة كل يوم أحصاءً واحدًا للوضع في ألمانيا.

وأحيانا يتأخر المعهد نسبيا في الإحصاء "بحيث تختلف الأعداد التي تصدر عنه عما تعلنه مصادر أخرى".