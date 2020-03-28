‏العربية: الدفاعات السعودية تعترض صاروخ ثالث اخترق أجواءها

وكالات:

‏‎ أفادت فضائية العربية، بأن الدفاعات السعودية اعترضت صاروخ في سماء مدينة جازان.

وأشارت إلى أن المملكة اعترضت صاروخين في سماء العاصمة الرياض.

ولم تذكر القناة السعودية مصدر تلك الهجمات الصاروخية، أو أي تفاصيل عن الهجوم.