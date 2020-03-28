ترامب: نحشد كل قدراتنا لمواجهة تفشي كورونا

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حشد كل قدرات الولايات المتحدة لمواجهة أزمة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف ترامب، خلال تفقده لسفينة طبية تستعد للتحرك إلى نيويورك لمساعدتها في مواجهة الأزمة الراهنة، إن السفينة ستقدم الخدمات الطبية لعدد من الولايات التي انتشر بها الوباء، موضحًا أنها مجهزة بمختبرات طبية وصيداليات ومروحيات، بالإضافة إلى 1200 من جنود مشاة البحرية الأمريكية، لنقل المرضى.

وتابع الرئيس الأمريكي، أن الكوادر الطبية الأمريكية محترفة ويؤدون عملهم باحترافية عالية لمواجهة الوباء.

وفيما يخص الحجر الصحي المقرر فرضه على بعض الولايات التي انتشر بها الوباء القاتل، أعلن ترامب، أن إدارته تبحث فرض الحجر الصحي على الولايات التي ينتشر بها فيروس كورونا المستجد.

وأكد أنهم سيكثفون صناعة الأجهزة والأدوات التي تمكن المرضى من مواجهة كورونا، لافتًا إلى أنهم سيحصلون على أضعاف ما تحتاجة الولايات المتحدة لمواجهة أزمة كورونا، وسيتم تقديم المساعدات إلى الدول الأخرى لمكافحة الوباء.

نع التجمعات والزحام.