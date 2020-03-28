حصيلة ضحايا كورونا في العالم

واشنطن - (د ب أ):

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء ، اليوم السبت، أن حصيلة ضحايا فيروس كورونا في العالم ارتفعت حتى الآن إلى 615 ألف مصاب و28 ألف حالة وفاة.

وأضافت الوكالة أن 135 ألف شخص تماثلوا للشفاء.

وجاء هذا الارتفاع في حصيلة المصابين والوفيات وسط تسجيل أعداد متزايدة في عدد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا.