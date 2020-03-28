حصيلة ضحايا كورونا في العالم
07:12 م السبت 28 مارس 2020
واشنطن - (د ب أ):
ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء ، اليوم السبت، أن حصيلة ضحايا فيروس كورونا في العالم ارتفعت حتى الآن إلى 615 ألف مصاب و28 ألف حالة وفاة.
وأضافت الوكالة أن 135 ألف شخص تماثلوا للشفاء.
وجاء هذا الارتفاع في حصيلة المصابين والوفيات وسط تسجيل أعداد متزايدة في عدد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
576
عدد المصابين
-
121
عدد المتعافين
-
36
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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642238
عدد المصابين
-
139540
عدد المتعافين
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29908
عدد الوفيات
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