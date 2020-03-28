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دراسة تكشف عن علامة محتملة جديدة على الإصابة بكورونا

01:40 م السبت 28 مارس 2020
دراسة تكشف عن علامة محتملة جديدة على الإصابة بكورونا

فيروس كورونا

وكالات:

حذر أطباء في الأكاديمية الأمريكية لطب العيون من أن التهاب الملتحمة قد يكون من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المتحور لدى بعض الأشخاص.

قالت روسيا اليوم الإخبارية إن هذا التقييم استند إلى بيانات جمعها الأطباء الصينيون، تفيد بأنه تم تشخيص التهاب الملتحمة لدى واحد من 30 مصابا بمرض "كوفيد-19".

كما يشير الأطباء الأمريكيون إلى دراسة أخرى تؤكد أنه تم اكتشاف 19 حالة من التهاب الملتحمة بين 1099 مريضا بكورونا في الصين شملتهم الدراسة التي تعتمد على بيانات 30 مستشفى من مختلف أنحاء البلاد.

وذكّر الأطباء بأن "كوفيد-19" ليس بطبيعة الحال المسبب الوحيد لالتهاب الملتحمة، لكن ظهوره لدى المريض قد يجعل أخصائيي طب العيون أول من يستطيع الاشتباه بإصابة المريض بكورونا.

فيروس كورونا طب العيون الصين

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