أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال حادث الإقليمي إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

تركيا تعلن تحييد 8 عناصر"إرهابية" كردية في شمال العراق

10:12 ص السبت 28 مارس 2020
تركيا تعلن تحييد 8 عناصر"إرهابية" كردية في شمال العراق

الجيش التركي -ارشبفية

انقرة - (د ب ا):

ذكرت وزارة الدفاع التركية أن قواتها الجوية حيدت ثمانية عناصر"ارهابية"من حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) في شمال العراق.

وقالت الوزارة في تغريدة لها على موقع تويتر أوردتها اليوم السبت وكالة الأناضول للأنباء التركية، أنه تم استهدف العناصر الثمانية من حزب "بي كيه كيه) في منطقة المتينة شمالي العراق.

وتستخدم السلطات التركية عموما كلمة "تحييد" للإشارة إلى أن الإرهابيين المعنيين قد استسلموا أو قُتلوا أو أسروا.

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد عناصر الأمن والجيش.

تجدر الإشارة إلى أن حزب العمال الكردستاني مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ووفقا للبيانات التركية فإنه خلال حملتها الإرهابية ضد تركيا، المستمرة منذ أكثر من 30 عاما، قتلت المنظمة حوالي 40 ألف شخص.

تركيا العراق حزب العمال الكردستاني وزارة الدفاع التركية

الخبر التالى:

اتصال هاتفي بين الأسد ومحمد بن زايد لمناقشة سبل وقف تفشي "كورونا"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 536

    عدد المصابين

  • 116

    عدد المتعافين

  • 30

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 601010

    عدد المصابين

  • 133439

    عدد المتعافين

  • 27432

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"جاهز خلال 11 شهراً".. روسيا تعلن تطوير 7 نماذج للقاحات كورونا