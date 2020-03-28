تركيا تعلن تحييد 8 عناصر"إرهابية" كردية في شمال العراق

انقرة - (د ب ا):

ذكرت وزارة الدفاع التركية أن قواتها الجوية حيدت ثمانية عناصر"ارهابية"من حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) في شمال العراق.

وقالت الوزارة في تغريدة لها على موقع تويتر أوردتها اليوم السبت وكالة الأناضول للأنباء التركية، أنه تم استهدف العناصر الثمانية من حزب "بي كيه كيه) في منطقة المتينة شمالي العراق.

وتستخدم السلطات التركية عموما كلمة "تحييد" للإشارة إلى أن الإرهابيين المعنيين قد استسلموا أو قُتلوا أو أسروا.

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد عناصر الأمن والجيش.

تجدر الإشارة إلى أن حزب العمال الكردستاني مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ووفقا للبيانات التركية فإنه خلال حملتها الإرهابية ضد تركيا، المستمرة منذ أكثر من 30 عاما، قتلت المنظمة حوالي 40 ألف شخص.