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‏بريطانيا: الحكومة تعمل مع شركات لإنتاج مزيد من أجهزة التنفس الصناعي

06:02 م الجمعة 27 مارس 2020
‏بريطانيا: الحكومة تعمل مع شركات لإنتاج مزيد من أجهزة التنفس الصناعي

أجهزة التنفس الصناعي‎

وكالات:

أعلنت السلطات البريطانية أن الحكومة تعمل مع شركات لإنتاج مزيد من أجهزة التنفس الصناعي، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

أكد رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، اليوم الجمعة، أن بلاده قادرة على الخروج من محنة وباء كورونا، حال التزام المواطنين بالقوانين والإجراءات التي فرضتها الحكومة بهدف احتواء الفيروس المتحور الذي يسبب مرض (كوفيد-19).

وقال جونسون، في مقطع فيديو نشره على المواقع الإلكترونية، إنه خضع لاختبار الكشف عن فيروس "كورونا" وأن نتيجة الفحص إيجابية.

وتابع: "عانيت من أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" من ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف، وبعد إجراء الفحص وجدت أني مُصاب بفيروس "كورونا" المتحور".

لذلك سيخضع رئيس الحكومة البريطانية للعزل المنزلي، ولكنه سيستمر في قيادة الحكومة في مكافحة الفيروس، عبر تقنية الفيديو والبث المباشر، بالاعتماد على التكنولوجية الجديدة والفيديو كونفرنس.

وتابع: "سنتمكن من تجاوز هذا الوباء، وكلما التزمنا بكل الإجراءات والتدابير الاحترازية، استطاعنا التغلب على هذه الأزمة سريعًا. بهذه الطريقة سوف نستطيع الانتصار، وهزيمة "كورونا"، ابقوا في منازلكم، واحموا المواطنين، وأنقذوا الأرواح".

أجهزة التنفس الصناعي بريطانيا الحكومة البريطانية بوريس جونسون

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