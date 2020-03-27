تايوان: زيادة في الإصابات بكورونا الوافدة للجزيرة

تايبيه- (د ب أ):

سجلت تايوان اليوم الجمعة 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها لمواطنين عائدين من الخارج.

وحتى اليوم الجمعة، سجلت تايوان 267 حالة إصابة بالفيروس، بينها حالتا وفاة، و 30 تعافوا من المرض.

ومنعت الجزيرة البالغ عدد سكانها 23.8 مليون نسمة معظم الأجانب من دخولها منذ 19 مارس. غير أن هناك زيادة مستمرة في الحالات الوافدة من الخارج منذ منتصف شهر مارس الجاري بسبب عودة تايوانيين، وقد جرى إخضاعهم جميعا لحجر صحي إجباري.

وذكر مركز القيادة المركزية لمكافحة الوباء في تايوان أن أكثر من 51 ألف شخص يخضعون لحجر صحي منزلي إجباري، أو عزل لمدة 14 يوما.

وتستخدم الحكومة أيضا جهاز مراقبة الكتروني لمتابعة هؤلاء.

وقال وزير الصحة والرفاهية التايواني، شين شيه شونج، في مؤتمر صحفي متلفز "أثناء الحجر الصحي، حتى مع ظهور أعراض، لا يتعين أن تتوجهوا إلى عيادة أو مستشفى من تلقاء أنفسكم".

وشدد المركز اليوم الجمعة على الأشخاص الذين يخضعون لحجر صحي أن يلتزموا بشكل صارم بعدم الخروج، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا بشكل فعال.