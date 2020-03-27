الصين تسجل 55 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا

بكين - (د ب أ)

أعلنت الصين اليوم الجمعة تسجيل 55 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى 5 حالات وفاة خلال اليوم الماضي، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لاغلاق حدودها أمام الاجانب من معظم الدول في مجهودات لكبح الحالات المصابة بالفيروس القادمة من الخارج.

وذكرت مفوضية الصحة الوطنية الصينية ان جميع الحالات باستثناء واحدة التي تم تسجيلها اليوم الجمعة كانت من بين المسافرين العائدين من الخارج.

وقالت الصين يوم الخميس أنها ستعلق دخول الأجانب الذين يحملون تأشيرات سارية وتصاريح إقامة في خطوة للحد من عدد الحالات القادمة من الخارج المصابة بالفيروس.

ويدخل الحظر حيز التنفيذ بداية من يوم غد السبت.

واعلنت الحكومة أيضا يوم الخميس أنها ستحد بشدة من الرحلات الدولية إلى الخارج أو القادمة من الخارج.

وستتمكن كل شركة طيران صينية وأجنبية من تشغيل رحلة دولية واحدة فقط أسبوعيًا بين الصين وأي دولة محددة، وفقًا لإدارة الطيران المدني الصينية، ويجب ألا يتجاوز عدد الركاب في كل رحلة 75 بالمئة من سعة الطائرة.

وقالت الإدارة إن هذا الإجراء يصبح ساري المفعول بداية من يوم الأحد المقبل.

يشار إلى انه حتى الآن أعلنت الصين عن 81 الفا و 340 حالة اصابة بفيروس كورونا توفي من بينهم 3آلاف و 292 حالة وتعافى 74 الفا و 588 مريضا .