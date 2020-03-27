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أستراليا تعتزم فرض الحجر الصحي على جميع المواطنين القادمين من الخارج

08:41 ص الجمعة 27 مارس 2020
أستراليا تعتزم فرض الحجر الصحي على جميع المواطنين القادمين من الخارج

سكوت موريسون

كانبرا - (د ب أ)
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الجمعة أنه سيتوجب على الأستراليين العائدين من الخارج الخضوع للحجر الصحي في الفنادق وأماكن إقامة أخرى لمدة أسبوعين، عقب وصولهم إلى المطار مباشرة قبل السماح لهم بالعودة إلى منازلهم.

ومن المقرر أن يدخل الإجراء الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل يوم السبت ، وذلك من أجل إبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد في أستراليا.

والأجانب ممنوعون بالفعل من دخول البلاد.

وقال موريسون إن أكثر من ثلثي الحالات المؤكدة من كوفيد 19، المرض القاتل الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، هي من بين الأستراليين العائدين من الخارج، كما سجلت نسبة كبيرة من الإصابات لمسافرين آخرين قادمين إلى أستراليا من الخارج. .

وقال موريسون للصحفيين في كانبرا إنه سيجرى فرض العزل الذاتي الإلزامي في ميناء الوصول وستتحمل الولايات نفقات الفنادق التي سيجري فيها خضوع الوافدين للحجر الصحي .

ومن المقرر تعبئة أفراد قوات الدفاع الأسترالية للمساعدة.

يشار إلى أن أستراليا يوجد بها أكثر من3 آلاف حالة مؤكدة بكوفيد 19.

سكوت موريسون أستراليا الحجر الصحي فيروس كورونا

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