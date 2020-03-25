فرنسا تؤجل محاكمة 14 من المشتبه بتورطهم في هجمات باريس الإرهابية

باريس - (د ب أ)

أعلن ممثلو الادعاء في باريس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة أشخاص يشتبه في اشتراكهم في تنفيذ هجمات إرهابية في باريس في يناير 2015، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد(كوفيد -19).

وكان من المقرر أن تتم محاكمة 14 من المشتبه بهم ابتداء من مايو على خلفية دورهم المزعوم في مساعدة ثلاثة جهاديين هاجموا مقر مجلة "شارل إبدو"، ومتجرا كبيرا يقدم أطعمة وفق الشريعة اليهودية، وضابط شرطة.

وأردت الشرطة منفذي الهجمات الثلاث، قتلى بالرصاص في نهاية المطاف، بعدما قتلوا 17 شخصًا في أول هجوم ضمن سلسلة من الهجمات الإرهابية الكبرى التي ضربت فرنسا عامي 2015 و 2016.

ولم يتم تحديد موعد جديد للمحاكمة إلى الآن. ويشار إلى أن النظام القضائي الفرنسي يعمل بالحد الأدنى من طاقته نظرا لقواعد الإغلاق الصارمة المفروضة في البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى ان فرنسا سجلت اكثر من 22الف اصابة بكورونا و1100حالة وفاة.