قطر.. ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 526 وضبط 10 أشخاص خالفوا شروط العزل
وكالات:
أعلنت وزارة الصحة القطرية، الثلاثاء، ضبط أشخاص خالفوا اشتراطات العزل الصحي المنزلي، وذلك في ظل الإجراءات المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وزارة الصحة أن الجهات المختصة قامت الثلاثاء، بضبط 10 أشخاص ممن خالفوا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزموا من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد.
وأعلنت السلطات القطرية في وقت سابق من مساء الثلاثاء، تسجيل 25 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل إجمالي المصابين في البلاد 526 حالة.
وأشارت وزارة الصحة القطرية أن من بين المصابين الجدد 16 حالة من العمالة الوافدة، و9 حالات قادمة من الخارج منهم 5 قطريين ممن قدموا من بريطانيا، كما أعلنت تعافى 4 أشخاص، أحدهم من القطريين.
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