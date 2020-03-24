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أمريكا.. كورونا يرفع مبيعات الأسلحة في لوس أنجلوس ورئيس الشرطة يتدخل

11:29 م الثلاثاء 24 مارس 2020
أمريكا.. كورونا يرفع مبيعات الأسلحة في لوس أنجلوس ورئيس الشرطة يتدخل

ارتفاع مبيعات الأسلحة في لوس أنجلوس

لوس أنجلوس - (د ب أ)

قال أليكس بيانويبا رئيس شرطة مقاطعة لوس أنجلوس اليوم الثلاثاء إنه سيطبق إغلاق متاجر بيع الأسلحة بالتجزئة، بعد أن تسبب وباء كورونا المستجد في ارتفاع حاد في مبيعات الأسلحة على مستوى البلاد.

وذكر بيانويبا في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" المحلية: "إنها (متاجر الأسلحة) ليست ضمن القائمة الضرورية، لابد من إغلاقها".

ويأتي هذا الإعلان في ظل ارتفاع مبيعات الأسلحة والذخيرة حيث شرع بعض المشترين في تخزين أسلحة بسبب ذعرهم، إلى جانب ورق المرحاض ومعقمات اليدين.

يشار إلى أن الولايات المتحدة سجلت 52ألف و985إصابة بفيروس كورونا و685حالة وفاة.

متاجر بيع الأسلحة فيروس كورونا لوس أنجلوس

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