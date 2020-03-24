أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

أيرلندا تغلق الشركات وتلغي الأحداث الرياضية وتحد من التجمعات بسبب كورونا

11:11 م الثلاثاء 24 مارس 2020
أيرلندا تغلق الشركات وتلغي الأحداث الرياضية وتحد من التجمعات بسبب كورونا

رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاردكار

دبلن - (د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاردكار اليوم الثلاثاء تشديد القيود على الحياة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك عقب اجتماع لمجلس الوزراء لدراسة أحدث النصائح الطبية.

وطلب فارادكار، خلال الإعلان عن الإجراءات الجديدة والتي تشمل استمرار إغلاق المدارس حتى 19 أبريل المقبل، من الناس البقاء في منازلهم.

وتشمل الإجراءات الجديدة إغلاق الصالات الرياضية والمقاهي وصالونات تصفيف الشعر والشركات التي تقدم خدمات غير ضرورية. وسيُسمح لمنافذ الطعام بتقديم خدمة الوجبات السريعة فقط.

وتقرر أيضا إلغاء جميع الأحداث الرياضية بما في ذلك تلك التي تجرى بدون جمهور. وتم تنظيم سباق للخيل بدون حضور مشاهدين، ولكن معظم الأحداث الرياضية الأخرى ألغيت بالفعل.

كما تم فرض قيود على التجمعات الخارجية ، حيث لا يجوز أن يتجمع أكثر من أربعة أشخاص في الخارج إلا إذا كانوا من نفس الأسرة.

أيرلندا الاحداث الرياضية فيروس كورونا

الخبر التالى:

أطباء في تونس يبدأون تجارب سريرية لعلاج كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 402

    عدد المصابين

  • 80

    عدد المتعافين

  • 20

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 409017

    عدد المصابين

  • 106593

    عدد المتعافين

  • 18245

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان