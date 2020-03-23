الإمارات تسجل أكبر زيادة يومية لأعداد المصابين بكورونا
وكالات:
سجلت الإمارات أعلى زيادة يومية لأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، بعدما أعلنت إصابة ٤٥ شخصا بالفيروس.
وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم"، تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 198 حالة.
وأوضحت الصحة الإماراتية أن مصابا من قائمة الحالات المعلنة اليوم كان عائدا من السفر، ولم يلتزم بالحجر المنزلي وانتظار ظهور الفحص الطبي، وتسبب في نقل العدوى إلى 17 شخصا.
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