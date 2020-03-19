ذعر في بنغلاديش بعد صلاة جماعية لعشرات الآلاف لتحصين البلد ضد كورونا

دكا- (بي بي سي):

عبر بنغاليون عن غضبهم على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تجمع عشرات الآلاف أمس الأربعاء من أجل صلاة جماعية للدعاء من أجل رفع "ابتلاء كورونا"، متجاهلين تحذيرات طبية من خطورة التجمعات العامة ونصائح بضرورة البقاء بالمنزل قدر المستطاع.

وتجمع نحو 30 ألف شخص في صلاة جماعة ببلدة رايبور جنوب شرق بنغلاديش، لـ "تحصين" البلد ضد الوباء.