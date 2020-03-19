"الناتو" يدعو أعضاءه للالتزام بأهداف الإنفاق رغم الكورونا

بروكسل- (د ب أ):

حث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج الحلفاء على الالتزام بهدف إنفاق 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، على الرغم من الضغط الذي سوف يسببه تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) على الإنفاق الحكومي.

وقال ستولتنبرج، الخميس، إن الأزمة سوف يكون لها "عواقب وخيمة" على الميزانيات الحكومية، على الرغم من أنه من السابق لأوانه تقييم العواقب على المدى الطويل.

ومع ذلك، شدد على أن حلفاء الناتو كانوا قد قرروا زيادة الإنفاق الدفاعي "لأننا نعيش في عالم يزيد فيه الغموض وعدم القدرة على التوقع".

وأضاف: "لم يتغير هذا. لذلك انتظر أن يبقى الحلفاء ملتزمين بزيادة الاستثمار في أمننا".

يشار إلى أن هدف إنفاق 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع هو حساس من الناحية السياسية، حيث دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستمرار، الحلفاء الآخرين إلى تعزيز الإنفاق العسكري.

وأكد الحلف في تقريره السنوي لعام 2019، الذي نشر اليوم الخميس، أن تسعة من حلفاء الناتو الـ 29 بلغوا الهدف العام الماضي. وزاد الإنفاق الدفاعي بشكل عام بنسبة 4.6 بالمائة على أساس سنوي، وذلك في نمو للعام الخامس على التوالي.