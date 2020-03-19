أولى الإصابات بـكورونا في السلفادور ونيكاراجوا

وكالات:

أعلنت كل من نيكاراجوا والسلفادور، اليوم الخميس، عن تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).

وقال رئيس السلفادور، نجيب بوكيله، إن التحاليل الطبية أثبت إصابة شخص بفيروس "كوفيد-19"، مضيفا أن المصاب دخل البلاد بطريقة غير شرعية وزار إيطاليا مؤخرا.

وأشار الرئيس إلى أنه تم إجراء 59 اختبارا طبيا حتى الآن، وتبين حسب الاختبارات أن شخصين مشتبه في إصابتهما بالفيروس.

بدورها أعلنت نائب رئيس نيكاراغوا، روزاريو موريلو، عن إصابة مواطن كان قد وصل من بنما يوم 15 الشهر الجاري.

وأوضحت موريلو أن هذا الشخص أصيب بالفيروس في بنما، وبعد عودته إلى نيكاراغوا بدت عليه أعراض الإصابة، وقد أثبتت التحاليل في وقت لاحق إصابته.