مسؤول طبي إيراني: لم نصل بعد إلى ذروة انتشار كورونا

عدد الوفيات في إيران ارتفع إلى 1135

طهران- (د ب أ):

حذر رئيس منظمة النظام الطبي في إيران رضا ظفرقندي من أن فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) لم يصل بعد إلى نقطة ذروة الانتشار في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الخميس عنه القول إنه "في حال عدم الالتزام بالتوصيات الصحية اللازمة من قبل المواطنين، فإننا سنواجه وضعا خطيرا".

وأضاف :"الدراسات تشير إلى أننا نطوي المرحلة التصاعدية، وأن وقف ذلك يعتمد على إجراءات المسؤولين والتزام المواطنين".

وأوضح أنه "وفقا لصيغ الأمراض السارية، فإننا لو استطعنا رفع نسبة العزل والبقاء في المنازل بمقدار 15 إلى 20%، فإننا سنتمكن من عبور مرحلة الذروة بصورة أسرع".

ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة الإيرانية أمس فإن عدد الوفيات الناجمة عن كورونا في البلاد ارتفع إلى 1135 والمصابين إلى 17361 .