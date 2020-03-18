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رسميًا.. ترامب المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية

11:54 م الأربعاء 18 مارس 2020
رسميًا.. ترامب المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية

ترامب

وكالات

اجتاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عتبة المندوبين اللازمين لنيل ترشيح حزبه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، في إطار حملة إعادة انتخابه، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وقالت رئيسة الحزب الجمهوري رونا ماكدانيل في تغريدة على "تويتر": "تهانينا لدونالد ترامب على حصوله رسميًا على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة".

وأضافت أن "ولايته فلوريدا منحته عدد المندوبين الذين يحتاج إليهم".

وتابعت: "حزبنا متحد، ناشطونا مفعمون بالطاقة، ونحن مستعدون لأربع سنوات جديدة!".

ويتعين على الرئيس المنتهية ولايته أن يخوض الانتخابات التمهيدية لحزبه للحصول على ترشيحه لولاية ثانية.

وترامب الذي سيخوض في 3 نوفمبر 2020 معركة إعادة انتخابه، لم يكن مهددًا يومًا بعدم الحصول على ترشيح حزبه لولاية ثانية.

ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحزب الجمهوري

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