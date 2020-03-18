ترامب يصف نفسه بـ"رئيس زمن الحرب" ويفعل القانون الدفاعي لمكافحة كورونا

واشنطن - (د ب أ)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، تفعيل صلاحيات اتحادية واسعة، تشمل القدرة على فرض إنتاج بعض المواد من جانب القطاع الخاص، ووصف ترامب نفسه بأنه "رئيس زمن الحرب"، في مواجهة وباء فيروس كورونا.

وقرر ترامب تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي، الذي يرجع إلى حقبة الحرب الكورية، والذي يمنح الرئيس القدرة على تحريك القطاع الخاص لتلبية احتياجات الأمن الوطني في وقت الأزمات.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم الأربعاء إن تفعيل القانون يأتي "فقط حال الحاجة إليه".

كما أعلن الرئيس الأمريكي عن نشر مستشفيين عسكريين عائمين، أحدهما لمدينة نيويورك والثاني بالساحل الغربي، للمساعدة في التعامل مع التفشي السريع للفيروس، حيث ارتفعت حالات الإصابة به إلى 7300 حالة في 50 ولاية، فضلاً عن 115 حالة وفاة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت لاحق إن السفينة "يو اس ان اس كومفورت" تحتاج أسابيع قبل أن تتوجه إلى مدينة نيويورك نظرا لأنها تخضع حاليا لعمليات صيانة في نورفولك بولاية فيرجينيا.

أما السفينة الأخرى، "يو اس ان اس ميرسي"، فهي موجودة في سان دييجو على الساحل الغربي وجاهزة للنشر خلال أيام.

كما قال ترامب أيضا إن الحكومة الاتحادية ستعلق عمليات نزع ملكية العقارات المرهونة وعمليات الطرد من المساكن العامة حتى نهاية أبريل.

وفي سياق متصل، دعا عمدة نيويورك بيل دو بلاسيو في وقت سابق اليوم إلى "تدخل عاجل" من الجيش الأمريكي مع اقتراب عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا من الوصول إلى ألف حالة، في أكبر مدينة بالولايات المتحدة.

وقال دو بلاسيو لشبكة "ان بي سي" التليفزيونية: "هناك جنود أمريكيون يقومون الآن بإقامة جدار على الحدود الجنوبية، في حين أن كل ما يجب عليهم القيام به على الصعيد المحلي هو التصدي لفيروس كورونا".

وأضاف: "نحتاج إلى ما يملكون من موارد طبية، ومعرفة لوجيستية، نحتاج إلى مساعدتهم لضمان نقل الأغذية والأدوية في مختلف أنحاء البلاد وعدم توقف سلاسل التوريد".

وقال دو بلاسيو إن عدد حالات الإصابة بكورونا في مدينة نيويورك وصل إلى 923 حالة "لكننا سنتجاوز الألف إصابة اليوم بدون شك".

وجرى تسجيل حالات إصابة بالفيروس في جميع الولايات الأمريكية الخمسين، وولاية نيويورك هي الأكثر تضررًا.

في غضون ذلك، قال حاكم ولاية نيويورك أندور كومو إنه سيوقع أمرًا تنفيذيًا يحظر على الشركات غير الرئيسية السماح بوجود أكثر من 50 بالمئة من العاملين بها خارج منازلهم.

وأوضح كومو في مؤتمر صحفي إن متاجر الأغذية، ومؤسسات الرعاية الصحية، وجهات انفاذ القانون، وجهات الشحن وبعض المجالات الأخرى ستكون معفاة من هذا الحظر.

من جهة أخرى، أعلن ترامب في تغريدة اليوم اتفاق بلاده وكندا على إغلاق الحدود البرية بين البلدين مؤقتا أمام "التنقلات غير الأساسية".

وكتب ترامب: "التجارة لن تتأثر. التفاصيل ستأتي لاحقا".