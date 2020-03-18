إسبانيا: ارتفاع حصيلة إصابات كورونا إلى 13716 والوفيات إلى 598

مدريد - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل إلى 13 ألفا و716 حالة، بزيادة نسبتها 18% عن أمس /الثلاثاء/.

وقال رئيس مركز الطوارئ الصحية فرناندو سيمون - في تصريحات نقلتها صحيفة "إلباييس" الإسبانية - "إن من بين إجمالي المصابين 774 في حالة خطيرة ويعالجون في العناية المركزة، موضحا أن حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس بلغت حتى الآن 598 حالة وفاة، بزيادة نسبتها 21.8% عن أمس".

ونوه بأن 1081 مصابا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، لافتا إلى أن العاصمة مدريد مازالت أكثر مناطق إسبانيا تأثرًا بالفيروس، حيث سجلت حتى الآن 5 آلاف و637 حالة إصابة، و390 حالة وفاة من إجمالي الإصابات والوفيات على مستوى البلاد.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أعلن يوم السبت الماضي، إغلاق كافة أنحاء البلاد لمدة 15 يوما، في إطار إجراءات حالة الطوارئ للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.. وتعد إسبانيا ثاني أكثر البلدان تضررا من الفيروس المستجد في أوروبا بعد إيطاليا.