الأونروا تعلن حاجتها لـ14 مليون دولار لمواجهة تفشي كورونا

عمان - ( د ب أ ):

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا" حاجتها وبشكل عاجل إلى 14 مليون دولار من أجل الاستعداد والاستجابة لتفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" ولفترة ابتدائية مدتها ثلاثة شهور.

واشارت الاونروا ، في نداء عاجل أطلقته، اليوم الأربعاء، إلى الأولويات الفورية والمتطلبات المالية للصحة والخدمات الأخرى المتعلقة بالجائحة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسوريا.

ولفتت غلى أن هذا النداء العاجل يأتي إضافة إلى احتياجات موازنة الأونروا البرامجية العادية.

وقال المفوض العام للأونروا بالإنابة كريستيان ساوندرز إن "الظروف المعيشية المكتظة والقلق الجسدي والنفسي وسنوات النزاع الذي طال أمده جميعها تجعل مجتمع لاجئي فلسطين المعرضين للمخاطر، والبالغ عددهم أكثر من 5.6 مليون شخص عرضة للإصابة بفيروس كوفيد-19".

وأضاف أن "كافة البلدان والسلطات التي تستضيف أقاليم عمليات الوكالة الخمسة قد أعلنت سلسلة من التدابير القوية بهدف التعامل مع انتشار فيروس كوفيد-19، وهي تدابير ستتبعها الوكالة ضمن عملياتها".

وجاء في النداء :"اعتبارا من اليوم، فإن كافة مدارس الأونروا والمؤسسات التعليمية الأخرى في سائر الأقاليم الخمسة مغلقة بشكل مؤقت؛ ومع ذلك، فإن كافة العيادات الصحية التابعة للأونروا والبالغ عددها 144 عيادة تبقى عاملة بشكل كامل وتواصل تقديم الخدمات الصحية الأولية الضرورية، والتي هي اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، وذلك بهدف احتواء انتشار الجائحة المستمرة ومعالجتها".