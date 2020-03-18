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كورونا.. 1135 وفاة وأكثر من 17 ألف إصابة في إيران

01:51 م الأربعاء 18 مارس 2020
كورونا.. 1135 وفاة وأكثر من 17 ألف إصابة في إيران

وزارة الصحة الإيرانية

طهران - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 1135 حالة، بعد تسجيل 147 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح علي رضا رئيسي مساعد وزير الصحة بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 17361 حالة بعد تسجيل 1192 حالة إصابة جديدة.

كما أعلن أن 5710 من المصابين قد تعافوا بالفعل، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وزارة الصحة الإيرانية إيران فيروس كورونا حالات وفاة

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