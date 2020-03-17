ترامب: سنخرج من مأساة كورونا باقتصاد مزدهر

واشنطن - (أ ش أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن جميع الولايات الأمريكية يمكن لها القيام باختبارات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالداخل وإن الحكومة الفيدرالية تقدم المساعدة في هذا الصدد.

وأضاف ترامب -في خطاب بالبيت الأبيض- "ينبغي لنا مكافحة هذا العدو عير المرئي... والإدارة سوف تتعاون مع القطاع الخاص في مسألة مكافحة كورونا والاقتصاد... وسنخرج من هذا التحدي باقتصاد مزدهر".

وتابع الرئيس الأمريكي أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أعلنت أن هناك "سياسات جديدة رائدة للقيام بالمزيد من عمليات الفحص الطبي"، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على توسيع عمليات الخدمات الصحية عن بعد، أي (المرتبطة بتوزيع الخدمات الطبية عن طريق تقنيات الاتصال).

وأوضح ترامب أن فيلق القوات البرية الهندسي التابع للجيش الأمريكي منخرط في بعض الأعمال الخاصة بمكافحة الفيروس و"على أهبة الاستعداد في بعض الحالات الأخرى".