السعودية تعلق الصلاة في جميع المساجد عدا الحرمين الشريفين بسبب كورونا

وكالات:

قررت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، تعليق الصلاة في جميع المساجد بالسعودية عدا الحرمين الشريفين، كإجراء احترازي في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت هيئة كبار العلماء السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية بالمملكة (واس)، أنه تم إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان.

وأضاف البيان "ويستثنى من ذلك الحرمان الشريفان، وتكون أبواب المساجد مغلقة مؤقتاً، وعندئذ فإن شعيرة الأذان ترفع في المساجد".

وذكرت الهيئة أن القرار يتعلق بمواجهة جائحة كورونا وبسبب سرعة انتشارها وكثرة الوفيات بها، بجانب تيقن الهيئة من خطورتها المتمثلة في سرعة انتقال عدواها بين الناس بما يهدد أرواحهم وخصوصا في ظل التجمعات.