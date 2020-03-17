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الصين تسجل 13 وفاة و21 إصابة بفيروس كورونا أغلبها من خارج البلاد

02:55 ص الثلاثاء 17 مارس 2020
الصين تسجل 13 وفاة و21 إصابة بفيروس كورونا أغلبها من خارج البلاد

أرشيفية

بكين- (د ب أ):

سجلت الصين 13 حالة وفاة و21 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسب لجنة الصحة الوطنية في البلاد.

وأفادت اللجنة بأن هناك 20 إصابة من بين الإصابات الـ21 قادمة من الخارج، وتم تسجيل حالة إصابة واحدة فقط محليًا.

وحسب وكالة بلومبرج للأنباء، يبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في الصين 80 ألفا و881 شخصًا، بينها 143 حالة قادمة من الخارج.

كما ارتفعت حالات الوفاة الإجمالية في البلاد إلى 3 آلاف و226 حالة بعد إضافة 13 حالة جديدة 12 منها في إقليم هوبي، مركز تفشي الفيروس.

وارتفع عدد حالات الشفاء والخروج من المستشفيات بمقدار 930 شخصًا إلى 68 ألفًا و679 شخصًا.

فيروس كورونا الصين حالات وفاة

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