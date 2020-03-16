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موسكو: واشنطن تتعمد عرقلة إيران في محاربة فيروس كورونا

10:25 م الإثنين 16 مارس 2020
موسكو: واشنطن تتعمد عرقلة إيران في محاربة فيروس كورونا

وزارة الخارجية الروسية

وكالات

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة تعرقل بشكل متعمد جهود إيران لمحاربة فيروس كورونا، وذلك عبر العقوبات "اللاإنسانية" المفروضة على الجمهورية الإسلامية، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وأعادت الخارجية الروسية إلى الأذهان تصريح الرئيس الإيراني حسن روحاني حول أن حملة الضغط الأمريكية والعقوبات غير الشرعية عائق كبير أمام محاربة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن سبب سقوط عدد كبير من الضحايا في إيران هو "الجهود الأمريكية المتعمدة لعرقلة محاربته"، وأن ملايين المواطنين الإيرانيين لم تعد لديهم إمكانية شراء الأدوية اللازمة.

وأكدت أن "السياسات غير الإنسانية الأمريكية تثير أسفا كبيرا وقلقا عميقا لدينا".

وأشادت موسكو بموقف طهران المتمسك بالاتفاق النووي، مؤكدة عزمها على "الحفاظ على هذه الصفقة والاستعداد لمواصلة الجهود لإعادة ميزان المصالح المفقود".

ودعت روسيا الولايات المتحدة إلى رفع عقوباتها عن إيران فورا، مؤكدة أن "زمن الوباء العالمي ليس مناسبا لتصفية الحسابات الجيوسياسية، وخاصة أنها لا أساس لها، بل مفتعلة من قبل واشنطن بهدف تلبية طموحاتها".

وزارة الخارجية الروسية موسكو واشنطن إيران فيروس كورونا

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