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كندا تغلق حدودها أمام الأجانب بسبب فيروس كورونا

08:29 م الإثنين 16 مارس 2020
كندا تغلق حدودها أمام الأجانب بسبب فيروس كورونا

السلطات الكندية

كندا - (أ ش أ)

أعلنت السلطات الكندية، اليوم الاثنين، إغلاق حدود البلاد أمام الأجانب بسبب فيروس كورونا المستجد.

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الفضائية، مساء اليوم، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

وكانت هيئة أوتاوا للصحة العامة أكدت في وقت سابق أن جميع الحالات العشر للفيروس في أوتاوا تتعلق بالسفر أو الاتصال بشخص لديه حالة مؤكدة، بما في ذلك بعض الأشخاص الذين اتصلوا بالحالات في تورونتو.

ودعت كبيرة مسؤولي الصحة العامة المواطنين إلى تجنب الخروج من المنزل لأسباب غير ضرورية، وإلغاء الأحداث من جميع الأحجام من أجل الحد من انتقال العدوى.

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