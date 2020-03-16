النرويج والسويد تعلنان تقديم حزم مساعدات للمتضررين من وباء كورونا

ستوكهولم - (د ب أ):

انضمت النرويج والسويد، اليوم الاثنين، إلى عدد متزايد من الحكومات، في تقديم حزم من المساعدات، لمعاونة الشركات والعاملين المتضررين من وباء فيروس كورونا المستجد.

وفي السويد، ستعمل القواعد الجديدة قصيرة الأجل لتسريح العمال، على خفض تكاليف الشركات بمقدار النصف، وتوفير 90 بالمئة من الأجور لمن يتم تسريحهم. وقالت وزيرة المالية، ماجدالينا أندرسون، إن الحكومة ستغطي أيضا جميع تكاليف الأجور المدفوعة أثناء الأجازات المرضية لشهري أبريل ومايو.

كما سيتم السماح للشركات بتأجيل مدفوعات الضمان الاجتماعي وضرائب الأجور.

وقالت أندرسون للصحفيين، إنه من الممكن أن تصل تكلفة الحزمة إلى 300 مليار كرون (31 مليار دولار)، بناء على عدد الشركات التي تستخدمها، موضحة أن "الهدف هو إنقاذ الوظائف السويدية والشركات السويدية".

وأضافت أندرسون أن حكومة الأقلية السويدية تفاوضت بشأن الاتفاق مع شركائها البرلمانيين، وحصلت على دعم من جانب المعارضة.

وتسري عمليات التسريح قصيرة الأجل بدءا من اليوم الاثنين.

أما في أوسلو، أعلنت المعارضة وحكومة الأقلية المنتمية لتيار يمين الوسط، عن حزمة تقدر قيمتها بنحو 100 مليار كرونة (8ر9 مليار دولار).

وسيحصل الموظفون الذين يتم تسريحهم على راتب كامل لمدة 20 يوما، بينما سيكون العاملون لحسابهم الخاص والذين يفقدون دخلهم، مؤهلين للحصول على مساعدة من الدولة بعد 17 يوما. وسيحصلون على نحو 80 بالمئة من متوسط دخلهم خلال السنوات الثلاث الماضية.

وستتمكن الشركات أيضا من تأجيل مدفوعات الضرائب.