كورونا.. الفيروس يتفشى في إسرائيل ويزيد أعداد العاطلين عن العمل

وكالات:

وصل عدد المصابين بفيروس كورونا المتحور في إسرائيل إلى 250 شخصا، بعد اكتشاف 48 إصابة جديدة أمس، من بينهم 18 من أفراد الطواقم الطبية، بينهم مسؤولة في مختبر الجراثيم.

ويعتقد أن سبب ازدياد عدد المصابين بهذا الفيروس في إسرائيل عائد لارتفاع عدد الفحوص التي أجريت، والتي بلغت نحو ألف مقارنة مع نحو 400 قبل يومين، وفق ما نقل موقع مكان الإخباري.

وفي أعقاب تفاقم الأزمة، من المتوقع أن يطرأ ارتفاع ملحوظ على عدد العاطلين عن العمل. وبحسب التقديرات الحالية لدى مكاتب الاستخدام والتوظيف فإن نسبة البطالة سترتفع بـ6% عند نهاية الأسبوع الجاري، مما يشكل أكثر من 80 ألف عاطل عن العمل.

وبلغت نسبة الأكاديميين المسجلين حاليا لدى تلك المكاتب 60% منذ مطلع الشهر الجاري. ويأتي ذلك نتيجة إقدام شركات ومؤسسات في المرافق على إقالة العديد من مستخدميها أو منحهم إجازات غير مدفوعة الأجر.

وبحسب مؤسسة التأمين الوطني فإن مخصصات بدلات البطالة ستزيد الشهر المقبل لأكثر من مليار شيكل.