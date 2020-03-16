اليونان تحد من تواجد المتسوقين داخل متاجر المواد الغذائية

أثينا - (د ب أ):

بدأ اليوم الإثنين سريان تشريع يقضي بالحد من تواجد المتسوقين داخل متاجر المواد الغذائية في اليونان، في أي وقت، في إطار سلسلة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وقال نائب وزير التنمية والاستثمار نيكوس بابا ثاناسيس- في تصريحات تليفزيونية نقلتها وكالة الأنباء اليونانية اليوم:"سوف يتم السماح بتواجد شخص واحد فقط فى مساحة عشرة أمتار مربعة داخل أى متجر للمواد الغذائية.

وأضاف بابا ثاناسيس إن التشريع يقضى أيضا بالسماح لمتاجر المواد الغذائية بتقديم خدمة التوصيل إلى المنازل في أيام الآحاد من كل أسبوع.

وأكد سوتيريس تسيودراس المتحدث باسم وزارة الصحة اليونانية أمس الأحد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 331حالة، مشيرا إلى وجود 51 مريضا بالمستشفيات.

وقال المتحدث:" لا داعي للفزع" وتوقع أن تأتي الإجراءات التي تم اتخاذها بثمارها فى غضون فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

كانت وزارة الصحة اليونانية قد سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد يوم الخميس الماضي، وهي لشخص يبلغ من العمر66 عاما.