"البنتاجون" ينفي أنباء إعادة نشر قواته العسكرية في العراق

البنتاجون ينفي أنباء إعادة نشر قواته في العراق

واشنطن - (أ ش أ):

نفى مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنباء تحدثت عن نية القوات الأمريكية إعادة نشر المئات من قواتها في العراق، وتحديدا من قواعد في غرب الموصل وكركوك.

وقال المسؤول لقناة "الحرّة" الأمريكية دون الكشف عن هويته "إن لا خطة رسمية لإجراء ذلك".

وكان قائد القيادة الوسطى الأمريكية "سانتكوم" الجنرال كينيث ماكينزي قد أعلن الجمعة الماضي أن القوات الأمريكية ستنشر شبكة "باتريوت" الدفاعية الصاروخية في العراق في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقتل جنديان، أمريكي وبريطاني، ومتعاقد أمريكي مساء الأربعاء في هجوم بـ 18 صاروخ كاتيوشا استهدف قاعدة التاجي العسكرية العراقية التي تؤوي جنودا أمريكيين.