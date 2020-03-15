بن سلمان وجونسون يؤكدان الحاجة للعمل معًا لمنع انتشار كورونا

وكالات:

أكد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ورئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، على الحاجة لاستجابة منسقة دوليًا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "الحدث".

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من بينهم شخص قادم من مصر؛ ليرتفع الإجمالي إلى 118 حالة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وصنفت منظمة الصحة العالمية كورونا وباء عالميًا، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى السبت، أصاب "كورونا" قرابة 150 ألفًا في 149 دولة وإقليمًا، توفي منهم أكثر من 5 آلاف و600، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.