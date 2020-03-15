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إيران: ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن كورونا إلى 724

01:02 م الأحد 15 مارس 2020
إيران: ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن كورونا إلى 724

فيروس كورونا في ايران

طهران- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المُستجد في البلاد إلى 724 حالة، بعد تسجيل 113 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور بأن عدد الإصابات اقترب من 14 ألف حالة بعد تسجيل 1209 حالة إصابة جديدة.

كما أعلن أن 4590 من المصابين قد تعافوا بالفعل، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وزارة الصحة الإيرانية فيروس كورونا طهران إيران

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