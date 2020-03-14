"استعدوا لفُقدان الأحباب".. أبرز التصريحات الصادمة لزعماء العالم عن كورونا

كتب - محمد عطايا:

أثار تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في أكثر من 114 دولة، ذُعر أكثر من 6 مليار نسمة حول العالم، وانتقل ذلك الخوف إلى الرؤساء وقادة تلك الدول، وهو ما بدى واضحًا في تصريحاتهم التي تحمل الكثير من الحذر والرعب.

وقالت منظمة الصحة العالمية أمس، إن عدد الحالات المصابة في أكثر من 123 دولة ومنطقة، تخطت 120 ألف حالة، فضلًا عن ارتفاع الوفيات إلى أكثر من 5 آلاف شخص.

ومع تفشي الفيروس في دول العالم؛ انطلقت تصريحات من زعماء دول العالم أثارت جدلًا واسعًا.

لم ألمس وجهي منذ أسابيع

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا تمر فرصة من يده حتى ويطلق تصريحات يراها البعض غير مألوفة، وقال في أوائل الشهر الجاري، إنه بسبب كورونا لم يلمس وجهه منذ أسابيع بسبب فيروس كورونا.

جاءت تصريحات ترامب فى اجتماع بالبيت الأبيض مع مديرى شركات الطيران ومسؤولى الإدارة الأمريكية حول التدابير الصحية المتخذة لمحاولة وقف انتشار فيروس كورونا الجديد، وفقًا لما نقلته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.

أخطر حالة طوارئ

أكد الرئيس الصيني شي جينبينج، الأحد الماضي، أن فيروس كورونا المستجدّ يشكل أخطر حالة طوارئ صحية في الصين منذ تأسيس النظام الشيوعي عام 1949، معترفًا بوجود "ثغرات" في حملة مكافحة الفيروس.

وقال شي جينبينج وفق تصريحات نقلها التلفزيون الوطني: "يجب استخلاص العبر من الثغرات الواضحة التي ظهرت خلال الاستجابة إلى الوباء".

أصعب وقت في تاريخ إيطاليا

قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إن أزمة تفشي وباء كورونا في بلاده أحلك وقت في تاريخ البلاد، مؤكدًا "لكننا بلد قوي وقادرون على تجاوزه".

وأكد كونتي، في تصريحات سابقة، أنه "خضع إلى اختبار مسحة الحلق للكشف عن إصابته بفيروس كورونا، وتبين أن جسده خالي من المرض"، مضيفًا أن "الأطباء يتابعون حالته الصحية".

مجرد البداية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، منذ أيام، عقب زيارة إلى خدمة الإسعاف في باريس إن الأمر لا يزال "مجرد بداية" لتفشي فيروس كورونا في بلاده، داعيًّا الفرنسيين إلى تجنب الذعر.

واعتبر ماكرون، فيروس كورونا "أخطر أزمة صحية" تواجهها بلاده منذ قرن.

ستفقدون الكثير

أدلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، بتصريحات عن فيروس كورونا المتحور (كوفيد - 19) أثارت ذعر العالم أجمع، وسط حالة الخوف العالمية المُصاحبة لاستمرار انتشار الفيروس الذي صنّفته الصحة العالمية "وباءً" نظرًا إلى سرعة تفشيه والعجز عن إيقافه.

دعا جونسون، في تصريحاته، الجميع إلى الاستعداد "لفقدان أحبائهم قبل الأوان". وأعلن أن بريطانيا سوف تتخذ إجراءات أكثر صرامة للتصدي لتفشي الفيروس، وقال: "سيرتفع عدد الحالات بشكل حاد، والواقع أن العدد الحقيقي للحالات أعلى - ربما أعلى بكثير- من عدد الحالات التي أكدناها حتى الآن عن طريق الفحوصات".

مستمر بالحكم بسبب كورونا

أعلن الكرملين الخميس الماضي، موافقة الرئيس فلاديمير بوتين على تعديل دستوري يسمح له نظريًّا بالبقاء في السلطة حتى عام 2036، وذلك بالنظر إلى "انعدام الاستقرار" في العالم وفيروس كورونا المستجد والمخاطر التي تهدد روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إن "عدة دول، وخاصة بلدنا، توجد في وضع غير مستقر للغاية. لذلك قررت عدة دول في مثل هذه الأعوام العصيبة إعطاء رئيسها إمكانية مواصلة أداء وظائفه" بعد انتهاء ولايته.

وعند سؤال بيسكوف عما يقصد بكلمة "انعدام الاستقرار" التي يكررها، قال: "فيروس كورونا الذي أثر بالفعل على الاقتصاد العالمي بشدة"، علاوة على "عدة إشارات على احتمال حدوث ركود" و"نزاعات إقليمية" و"أفعال دول معينة تهدف إلى فرض قيود على دول ثالثة" في إشارة إلى العقوبات الأميركية.

اللقاح يستغرق وقت

لا تبدو المستشارة الألمانية متفائلة بقرب تطوير لقاح أو دواء لفيروس كورونا المستجد. ودعت أنجيلا ميركل إلى تعليق الأنشطة الاجتماعية على نطاق واسع "حيثما أمكن هذا".

وقالت ميركل إن تطوير لقاح وأدوية مضادة لفيروس كورونا المستجد سيستغرق بعض الوقت.