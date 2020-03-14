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بريطانيا: تسجيل أصغر حالة إصابة بـ"كورونا" لطفل حديث الولادة

06:03 م السبت 14 مارس 2020
بريطانيا: تسجيل أصغر حالة إصابة بـ"كورونا" لطفل حديث الولادة

ارشيفية

لندن - أ ش أ

أصيب طفل حديث الولادة بالعاصمة البريطانية لندن، بفيروس كورونا المستجد؛ ليصبح أصغر حالة إيجابية في بريطانيا، ولم يتم التأكد بعد ما إذا كانت إصابته قبل أم أثناء الولادة.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم السبت، أن والدة الطفل، التي تم احتجازها في مستشفى بشمال لندن قبل أيام من الولادة للاشتباه في إصابتها بالالتهاب الرئوي، أصيبت بفيروس كورونا كذلك.

وأوضحت الصحيفة أن نتيجة اختبار الوالدة لفيروس كورونا ظهرت بعد نجاع عملية الولادة وكانت إيجابية، وبعدها بدقائق تم إجراء اختبار الفيروس على المولود والذي ظهرت نتيجته أيضا بالإيجاب.

وأكدت هيئة الصحة البريطانية إصابة الحالتين بفيروس كورونا في مستشفى نورث ميدلسكس في منطقة إنفيلد، مشيرة إلى أن العاملين والأطباء الذين كانوا بالقرب منهما خلال العلاج تم نصحهم بعزل أنفسهم.

ونوهت الصحيفة بأنه من غير المعلوم بعد ما إذا كان الطفل التقط المرض أثناء تواجده في رحم والدته أم أصيب خلال الولادة، لافتة إلى أن الطفل ما زال يخضع للعلاج في المستشفى لكن والدته تم تحويلها إلى مستشفى متخصصة في علاج الكورونا.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا بريطانيا لندن الالتهاب الرئوي

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