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إصابة رئيس مجلس إدارة بورصة المكسيك للأوراق المالية بكورونا

11:16 م الجمعة 13 مارس 2020
إصابة رئيس مجلس إدارة بورصة المكسيك للأوراق المالية بكورونا

فيروس كورونا

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

أظهرت نتائج الاختبار المعملى الذى خضع له رئيس مجلس إدارة بورصة المكسيك للأوراق المالية خايمي رويز ساكريستان ، أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد .

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج نقلا عن بيان لإدارة بورصة المكسيك أنه على الرغم من أن خايمى رويز سكريستان لا تظهر عليه أعراض الفيروس ، الإ أنه سيبقى في منزله ، حيث سيخضع نفسه لعزل ذاتى لمدة أسبوعين وفقًا لتوصيات طبيبه.

توجد حاليا 15 حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في المكسيك.

فيروس كورونا بورصة المكسيك المكسيك

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