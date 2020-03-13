إصابة رئيس مجلس إدارة بورصة المكسيك للأوراق المالية بكورونا

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

أظهرت نتائج الاختبار المعملى الذى خضع له رئيس مجلس إدارة بورصة المكسيك للأوراق المالية خايمي رويز ساكريستان ، أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد .

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج نقلا عن بيان لإدارة بورصة المكسيك أنه على الرغم من أن خايمى رويز سكريستان لا تظهر عليه أعراض الفيروس ، الإ أنه سيبقى في منزله ، حيث سيخضع نفسه لعزل ذاتى لمدة أسبوعين وفقًا لتوصيات طبيبه.

توجد حاليا 15 حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في المكسيك.