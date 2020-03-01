أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وصنداونز عزاء مبارك تعليق العمرة فيروس كورونا سد النهضة الطقس أسعار السجائر أسعار الذهب محمد رمضان منع المهرجانات الأهلي والزمالك

إصابة أربعة من لاعبي بيانيزى الإيطالي بفيروس كورونا

01:40 ص الأحد 01 مارس 2020
إصابة أربعة من لاعبي بيانيزى الإيطالي بفيروس كورونا

إصابة أربعة من لاعبي بيانيزى الإيطالي بفيروس كورون

روما - (د ب أ):
كشف نادي بيانيزى المنافس بدوري الدرجة الثالثة الإيطالي لكرة القدم السبت عن إصابة أربعة من لاعبيه بفيروس كورونا.

وأوضح بيان بيانيزى "جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري ممن شاركوا في تلك المباراة ، يتواجدون في الحجر الصحي لمدة 15 يوما".

وينتمى بيانيزى إلى منطقة توسكاني بالقرب من سيينا.

وكان النادي الإيطالي اكتشف أول حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوفه ، يوم الخميس الماضي، بعدما ظهرت أعراض الأنفلونزا على أحد اللاعبين قبل مباراة للفريق.

والتقى بيانيزى يوم الأحد الماضي مع فريق يوفنتوس للشباب تحت 23 عاما على ملعب جوزيبي موكاجاتا في اليساندريا.

وأعلن نادي يوفنتوس في وقت سابق اليوم السبت أن فريق الشباب تحت 23 عاما بالنادي الغى حصته التدريبية في تورينو، في أعقاب تعليمات صدرت من مسئولي الصحة في اليساندريا.

وأضاف بيان يوفنتوس "النادي يؤكد أنه بعد ستة أيام من المباراة أمام بيانيزى ، لم تظهر على لاعبي الفريق أي أعراض ويخضعون للرقابة الطبية".

نادي بيانيزى إيطاليا فيروس كورونا الحجر الصحي

الخبر التالى:

دخول تعزيزات عسكرية تركية كبيرة عبر معبر باب الهوى الحدودي إلى سوريا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان