إصابة أربعة من لاعبي بيانيزى الإيطالي بفيروس كورونا

روما - (د ب أ):

كشف نادي بيانيزى المنافس بدوري الدرجة الثالثة الإيطالي لكرة القدم السبت عن إصابة أربعة من لاعبيه بفيروس كورونا.

وأوضح بيان بيانيزى "جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري ممن شاركوا في تلك المباراة ، يتواجدون في الحجر الصحي لمدة 15 يوما".

وينتمى بيانيزى إلى منطقة توسكاني بالقرب من سيينا.

وكان النادي الإيطالي اكتشف أول حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوفه ، يوم الخميس الماضي، بعدما ظهرت أعراض الأنفلونزا على أحد اللاعبين قبل مباراة للفريق.

والتقى بيانيزى يوم الأحد الماضي مع فريق يوفنتوس للشباب تحت 23 عاما على ملعب جوزيبي موكاجاتا في اليساندريا.

وأعلن نادي يوفنتوس في وقت سابق اليوم السبت أن فريق الشباب تحت 23 عاما بالنادي الغى حصته التدريبية في تورينو، في أعقاب تعليمات صدرت من مسئولي الصحة في اليساندريا.

وأضاف بيان يوفنتوس "النادي يؤكد أنه بعد ستة أيام من المباراة أمام بيانيزى ، لم تظهر على لاعبي الفريق أي أعراض ويخضعون للرقابة الطبية".