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أستراليا تعلن عن إصابة جديدة بفيروس كورونا لرجل عائد من إيران

01:38 ص الأحد 01 مارس 2020
أستراليا تعلن عن إصابة جديدة بفيروس كورونا لرجل عائد من إيران

أستراليا تعلن عن إصابة جديدة بفيروس كورونا

كانبرا - (د ب أ):

أعلنت أستراليا اليوم الأحد عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لرجل سافر مؤخرًا إلى إيران، وهي حالة الإصابة الخامسة في ولاية نيو ساوث ويلز.

وذكر بيان صادر عن حكومة الولاية أن الرجل، في الأربعينيات من العمر، يعاني من أعراض خفيفة نسبيا وتم نقله إلى مستشفى ويستميد في سيدني. وقد غادرت الحالات الأربع السابقة المستشفى.

وكانت أستراليا قد فرضت حظرا على استقبال الأجانب القادمين من إيران ونصحت مواطنيها بعدم الذهاب إلى هناك، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

أستراليا فيروس كورونا إيران

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