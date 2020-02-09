الطيران السوداني ينفي شروعه في ترتيبات لعبور الطائرات الإسرائيلية أجواء البلاد

الخرطوم - (د ب ا)

نفت سلطة الطيران المدني في السودان، شروعها في الترتيبات الفنية لعبور الطائرات الإسرائيلية لأجواء البلاد.

وأوضح الناطق الرسمى باسم سلطة الطيران المدنى عبدالحافظ عبدالرحيم فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن سلطة الطيران المدنى جهة تنفيذية لسياسة الدولة،بحسب موقع "باج نيوز" الإخباري السوداني.

وقال عبد الرحيم إنها جهة فنية تنظم عملية عبور الطائرات في الأجواء السودانية بعد استيفاء جميع مراحل الموافقات،مشيرا إلى أنها ما زالت فى المرحلة السياسية المبدئية بالنسبة لإسرائيل.

كانت بعض الوسائل الإعلامية تداولت موافقة سلطة الطيران المدني السودانية على بدء عملية عبور الطائرات الإسرائيلية للاجواء السودانية.

يشار إلى أن صحيفة "جيروزاليم بوست" قد ذكرت، إن إسرائيل تأمل في أن تسمح محادثات التطبيع مع السودان للطائرات المدنية الإسرائيلية بعبور المجال الجوي السوداني، مما يقلل بشكل كبير من زمن الرحلات إلى مناطق مثل أمريكا الجنوبية ومناطق أخرى.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، يوم الاثنين الماضي، في أوغندا، واتفقا على بدء تعاون يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.