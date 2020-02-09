أكثر الكلمات إنتشاراً

أوسكار 2020 القمة الأفريقية فيروس كورونا صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة عزل ترامب لينين الرملي

الطيران السوداني ينفي شروعه في ترتيبات لعبور الطائرات الإسرائيلية أجواء البلاد

11:12 م الأحد 09 فبراير 2020
الطيران السوداني ينفي شروعه في ترتيبات لعبور الطائرات الإسرائيلية أجواء البلاد

طائرات الاحتلال الإسرائيلي

الخرطوم - (د ب ا)

نفت سلطة الطيران المدني في السودان، شروعها في الترتيبات الفنية لعبور الطائرات الإسرائيلية لأجواء البلاد.

وأوضح الناطق الرسمى باسم سلطة الطيران المدنى عبدالحافظ عبدالرحيم فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن سلطة الطيران المدنى جهة تنفيذية لسياسة الدولة،بحسب موقع "باج نيوز" الإخباري السوداني.

وقال عبد الرحيم إنها جهة فنية تنظم عملية عبور الطائرات في الأجواء السودانية بعد استيفاء جميع مراحل الموافقات،مشيرا إلى أنها ما زالت فى المرحلة السياسية المبدئية بالنسبة لإسرائيل.

كانت بعض الوسائل الإعلامية تداولت موافقة سلطة الطيران المدني السودانية على بدء عملية عبور الطائرات الإسرائيلية للاجواء السودانية.

يشار إلى أن صحيفة "جيروزاليم بوست" قد ذكرت، إن إسرائيل تأمل في أن تسمح محادثات التطبيع مع السودان للطائرات المدنية الإسرائيلية بعبور المجال الجوي السوداني، مما يقلل بشكل كبير من زمن الرحلات إلى مناطق مثل أمريكا الجنوبية ومناطق أخرى.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، يوم الاثنين الماضي، في أوغندا، واتفقا على بدء تعاون يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.

الاحتلال الإسرائيلي السودان الخرطوم الطيران المدني في السودان

الخبر التالى:

ميليشيات الحوثي تجدد استهداف نقاط الرقابة الأممية بالحديدة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان