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الاحتلال يهاجم موقعين في غزة ردًا على إطلاق قذيفة

10:07 م السبت 08 فبراير 2020
الاحتلال يهاجم موقعين في غزة ردًا على إطلاق قذيفة

جيش الاحتلال الإسرائيلي

غزة - (د ب أ)

هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقذائف مدفعية مساء اليوم السبت، موقعين لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف على موقعي رصد تابعين لكتائب القسام على أطراف شمال القطاع دون وقوع إصابات.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القصف جاء ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسئوليتها عن إطلاق القذيفة الصاروخية وذلك في ظل استمرار التوتر الميداني في قطاع غزة منذ نحو أسبوعين بشكل شبه يومي.

وقبل أيام، أعلنت إسرائيل تقليص مساحة الصيد أمام الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة من 15 ميل بحري إلى 10 أميال بحرية بدعوى الرد على إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات الحارقة من القطاع تجاه الأراضي الإسرائيلية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي غزة حركة حماس

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