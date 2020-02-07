وفاة عامل مناجم وإصابة 4 بعد هزة أرضية في منجم نحاس في بولندا

هزة أرضية في منجم نحاس في بولندا

وارسو- (د ب أ):

ذكرت وسائل الإعلام البولندية أن عامل مناجم توفي وأًصيب أربعة آخرون اليوم الجمعة، بعدما حدثت هزة أرضية على عمق 1100 متر في منجم للنحاس في بولندا.

وقعت الهزة قبل الواحدة ظهرا(1200 بتوقيت جرينتش) عند منجم رودنا المملوك لشركة "كيه جي أتش إم" للنحاس، وتم رصد مكان خمسة من عمال المنجم في المنطقة المنكوبة.

وقالت الشركة إن العامل القتيل كان يبلغ 35 وهو أب ولديه طفلان.

ونقلت السلطات العمال المصابين إلى المستشفى، حيث إصيب أحدهم بكسر في الساق وإصابة في الرأس، ويعانى الثلاثة الآخرون من إصابات طفيفة.

يشار إلى أن شركة "كيه جي إتش إم" أكبر منتج للنحاس في بولندا وأحد رواد انتاج الفضة في العالم.