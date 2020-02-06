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استئناف حركة الطيران في مطار صبيحة التركي عقب تحطم طائرة طراز "بوينج"

09:36 ص الخميس 06 فبراير 2020
استئناف حركة الطيران في مطار صبيحة التركي عقب تحطم طائرة طراز "بوينج"

مطار صبيحة

أنقرة - (أ ش أ):

أعلنت سلطات الطيران التركية استئناف حركة الطيران في مطار صبيحة بمدينة اسطنبول عقب حادث تحطم طائرة وخروجها عن المدرج .

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس ، أنه تم استئناف العمل بالمطار بدءا من الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي، إلا أن عملية ارجاء والغاء الرحلات الجوية مازال مستمرا.

وكانت طائرة من طراز "بوينج 737" تابعة لشركة "بيجاسوس إيرلاينز"، تقل 183 راكبا بالإضافة إلى 6 من أفراد طاقمها، انزلقت اثناء الهبوط وخرجت عن المدرج ما تسبب في تحطمها وانشطارها لنصفين، وأسفر ذلك عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 179 اخرين.

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مطار صبيحة حركة الطيران تحطم طائرة

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