ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في الصين إلى 563 حالة

ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في الصين

بكين - (د ب أ):

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المتحور في الصين إلى 563 شخصا على الأقل.

كما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى28018 حالة، بحسب السلطات الصحية في الصين.

وذكرت اللجنة الوطنية الصحية في الصين أن 73 شخصا لقوا حتفهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها.