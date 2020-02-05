إصابة 52 شخصًا في حادث انشطار طائرة في إسطنبول

وكالات

قال والي إسطنبول علي يرلي قايا، اليوم الأربعاء، إنه تم إسعاف 52 شخصًا جراء الحادث الذي وقع في مطار صبيحة كوكجن الدولي، في إسطنبول، وتسبب في انشطار طائرة إلى نصفين، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية، نقلاً عن وسائل إعلام تركية.

وأكد أن الطائرة كانت تقل 177 شخصًا، ولا توجد وفيات بينهم.

وكان وزير النقل والبنية التحتية التركي، جاهد طورهان، قد قال إن الطائرة التي انشطرت في إسطنبول كانت تقل 177 راكبًا، مضيفًا أنه لا يوجد قتلى حتى اللحظة جراء الحادث.

وأكد وزير النقل التركي، في تصريح له عقب الحادث، أن الطائرة انشطرت في مطار صبيحة كوكجن الدولي، في إسطنبول.

ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، بأن طائرة خرجت عن المدرج وانشطرت قسمين، عقب هبوطها في إسطنبول، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقالت وسائل الإعلام إن هذه الطائرة كانت قادمة من إزمير، وخرجت عن مسارها في اسطنبول، مضيفة أن الطائرة خرجت عن مسارها بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتم إرسال عدد كبير من رجال الإطفاء والفرق الطبية والشرطة إلى مكان الحادث.