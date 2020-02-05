أكثر الكلمات إنتشاراً

نادية لطفي الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب خالد بشارة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

طائرات حربية إسرائيلية تغير على موقع لحماس في جنوب غزة

04:14 ص الأربعاء 05 فبراير 2020
طائرات حربية إسرائيلية تغير على موقع لحماس في جنوب غزة

طائرات حربية إسرائيلية

غزة/تل أبيب - (د ب أ):

شنت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم الأربعاء سلسلة غارات على موقع تابع لحركة حماس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة صفا الإخبارية الفلسطينية أن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخا تجاه موقع يتبع لكتائب القسام، الجناح العسكري للحركة في مدينة خانيونس جنوبا، ثم عاودت طائرات حربية قصفه بـ 4 صواريخ.

وأشارت إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات نتيجة القصف.

ويأتي هذا القصف بعد إعلان الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم عن سقوط 3 صواريخ "أطلقت من قطاع غزة" في مناطق مفتوحة بالنقب الغربي، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست.

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان إنه "تم رصد سقوط 3 صواريخ في مناطق الغلاف".​

طائرات حربية حركة حماس قطاع غزة إسرائيل

الخبر التالى:

الديمقراطيات ترتدين الأبيض خلال خطاب ترامب حول حالة الاتحاد
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:طارق شوقي: إيقاف رابط نتيجة "ثانية ثانوي".. واليوم إعلانها بشكل جديد