أردوغان وميركل يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا

أنقرة- (د ب أ):

أفادت الرئاسة التركية بأن اتصالا هاتفيا جرى، اليوم الثلاثاء، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن الاتصال شهد بحث آخر التطورات على الساحتين السورية والليبية.

ولم تذكر الوكالة على الفور المزيد من التفاصيل.