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الرئيس الفرنسي في بولندا: أوروبا أكثر من مجرد سوق مشتركة

04:20 م الثلاثاء 04 فبراير 2020
الرئيس الفرنسي في بولندا: أوروبا أكثر من مجرد سوق مشتركة

إيمانويل ماكرون

وارسو- (د ب أ):

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بولندا، اليوم الثلاثاء إلى النظر إلى أوروبا على أنها مشروع سياسي.

وقال ماكرون اليوم خلال محاضرة في جامعة كراكوف البولندية إن أوروبا أكثر من مجرد سوق مشتركة، موضحا أن الأمر لا يتعلق فقط بأشياء مثل حرية التنقل بالنسبة للأشخاص والخدمات.

وأضاف: "أوروبا ليست مجرد سوقا، إنها قاعدة للقيم والقوانين والحريات"، وحذر أكثر من مرة من القومية المتزايدة في كثير من الدول، وأكد أنه يجب ألا يعيد التاريخ نفسه. ولكنه أكد في الوقت ذاته أنه يمكن للمرء بصفته أوروبيا أن يحب وطنه، وقال: "إنني وطني حتى النخاع، إنني فرنسي وأوروبي".

وتعد زيارة ماكرون لبولندا التي تستمر لمدة يومين أول زيارة له هناك وأول زيارة لرئيس فرنسي لبولندا منذ عام 2013. وتعكس تلك الفترة الطويلة العلاقات التي لا تتسم بالسلاسة التامة بين البلدين.

إيمانويل ماكرون بولندا جامعة كراكوف البولندية

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