وفاة 7 أشخاص وإصابة 20 آخرين في حادث مروري شرقي الجزائر

الجزائر- (د ب أ):

أفاد التلفزيون الحكومي في الجزائر اليوم الثلاثاء، بوفاة سبعة أشخاص وإصابة 20 أخرين في حادث انقلاب حافلة لنقل الركاب تعمل على الخط الرابط بين ولايتي سوق أهراس وعنابة شرقي البلاد.

وقال التلفزيون إن الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 16 ببلدة بولحروش، مشيرا إلى أن سبب الحادث يعود لانقلاب الحافلة وسقوطها في منحدر.

كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمر خلال ترؤسه لمجس الوزراء أمس الاثنين، بتشديد الإجراءات الصارمة بالتنسيق مع وزارة العدل ضد السلوك الإجرامي لسائقي السيارات وخاصة بالنسبة لوسائل النقل الجماعي والمدرسي، ووجه باستخدام الوسائل العصرية لمراقبة السرعة عن بعد.

كما حث على الانتقال إلى مرحلة الردع المضاعف للغرامات للحفاظ على الأرواح البشرية، وإضاءة الطرق السريعة وتفقد إشارات الطرق بشكل منتظم.

وكشف وزير الداخلية كمال بلجود، عن وفاة 3200 شخص وجرح 31 ألفا في 22500 حادث سير العام الماضي، مؤكدا أن الحوادث التي يتسبب بأغلبيها العامل البشري تكلف خزينة الدولة نحو مليار دولار سنويا.